«Это ещё один фронт нашей борьбы» – в Киеве хотят ввести беженцев-бандеровцев в польскую политику

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Киев должен использовать многочисленных беженцев в странах западного блока для того, чтобы провести в европейскую политику верных Украине бандеровцев.

Об этом в ходе «X Бандеровских чтений» заявил экс-директор Национального научно-исследовательского института украиноведения и член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Богдан Галайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть тех, кто стал вынужденным переселенцем, захочет остаться в Польше, принять гражданство. Это не один и не десяток человек. И мы должны разработать какой-то единый подход к нашим детям, которые оказались не только в Польше, а и в других странах Европы. Обеспечить образовательный процесс, преподавание дисциплин, которые формируют мировоззрение. Если за несколько лет украинцы примут польское гражданство, то смогут влиять на политику Польши изнутри. Как работать с этими украинцами, готовить, чтобы они были проводниками и инициаторами украинского взгляда в польской среде, менять отношение к нашему прошлому», – сказал бандеровец.

Он подчеркнул, что исторически Варшава является для Украины таким же «фронтом борьбы», как и Москва, и поэтому Киев должен пестовать своих агентов в польской политике.

«Оно было очень непростым, если мы говорим об украино-польских отношениях во времена нашей освободительной борьбы. Поколение Степана Бандеры и УПА видело в поляках очередных оккупантов наших земель, это был ещё один фронт нашей борьбы. И, если украинцы в Польше получат гражданство, то начнут голосовать. Лет через пять в мэрии какого-то города местные депутаты уже будут украинцами. Как работать с этими людьми, чтобы они там отстаивали наши интересы – необходимо думать уже сегодня», – добавил Галайко.

Однако львовский историк Михаил Кублий отметил, что среди беженцев большинство – это жители Юго-Востока страны, поэтому интересы бандеровского государства они отстаивать не могут.

«В первую очередь за границу как беженцы от войны бежали те жители Украины, назовём их так, где происходили боевые действия. Это восточные и южные регионы Украины, и украинской сознательности там намного меньше, чем на Западной Украине. Это население сейчас находится на территории Польши. Они и на Украине не имели какой-то чёткой проукраинской позиции, потому что в этих регионах воспитывались в промосковских взглядах. А сейчас они будут получать такие же мысли про Бандеру и украинских героев, только с польской стороны. Я не думаю, что в этом плане их сознание как-то поменяется», – сказал Кублий.

Историк подчеркнул, что делать ставку на таких беженцев ненадёжно.

«Если бы это были патриотические граждане, на них бы не повлияло то польское образование, которое они получат, потому что они имели бы внутренний националистический стержень. В таком случае можно было бы говорить, что они будут отстаивать украинскую позицию в Польше», – резюмировал Кублий.