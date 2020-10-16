Это Европа: 29-летняя нацистка стала губернатором и женой главкома Украины

16.10.2020, Чернигов, Игорь Шаповалов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил губернатором Черниговской области участницу Майдана 29-летнюю Анну Коваленко.

«Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область», – сказал Зеленский накануне на представлении новоиспеченной чиновницы.

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Коваленко в 2014 году была сотником женской сотни «самообороны Майдана», потом стала советником министра обороны. Затем занимала должность советника министра информационной политики. В 28 лет стала народным депутатом, пройдя в Верховную раду по списку «Слуги Народа», а потом, почти сразу, заместителем главы Офиса президента, однако в апреле 2020 года была уволена с этой должности.

До госпереворота 2014 года никаких серьёзных должностей не занимала, занималась журналистской деятельностью.

А еще на днях Анна Коваленко вышла замуж за 53-летнего Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Одесский журналист Юрий Ткачёв, комментируя назначение, сообщил, что Коваленко в прошлом помогала экс-президенту Украины Петру Порошенко совершать финансовые махинации.

«Анна Коваленко, которую назначили губернатором Черниговской области – не какая-то там рядовая порохоботка с грязной головой. Она подчинённая «Конуса»-Кононенко, на неё, в частности, в своё время оформлялись многие теневые активы группы Кононенко-Порошенко, например, 23,9% СК «Краина». В общем, «весна, пора сажать». Людей Порошенко в кресла губернаторов», – написал Ткачёв в своём Telegram-канале.