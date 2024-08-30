«Это фашизм»: Приднестровье будет карать за название «Транснистрия»

Елена Острякова.  
30.08.2024 15:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Нацизм, Политика, Приднестровье, Румыния


В Приднестровье будут налагать крупный денежный штраф или наказывать 15 сутками ареста людей, использующих термин «Транснистрия» в отношении ПМР. Так называлось румынское губернаторство при фашистах. «Транснистрию» могут приравнять к символам фашизма и нацизма.

Такую инициативу направил в парламент республики президент Вадим Красносельский. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Приднестровье будут налагать крупный денежный штраф или наказывать 15 сутками ареста людей, использующих...

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«За время существования Транснистрии с августа 1941 по 1944 год до освобождения на ее территории было убито – расстреляно и сожжено живьем – порядка 350 тысяч евреев. Было создано порядка 170 концлагерей и гетто. Именно Траснистрия принесла большие беды, смерть, унижение в наш край. Это и есть фашизм», – сказал Красносельский.

Отметим, что термин «Транснистрия» широко распространен на Западе.

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