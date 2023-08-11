«Это фатально»: Штаты хотят зафиксировать статус-кво по Украине – эксперт

Анатолий Лапин .  
11.08.2023 17:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


США не хотят заходить в президентские выборы с непонятными перспективами по украинскому кейсу. С этим связано появление в публичном пространстве вбросов о переговорах и смена риторики представителей киевского режима. В частности, недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры с Россией возможны через посредника.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не хотят заходить в президентские выборы с непонятными перспективами по украинскому кейсу. С...

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«Байдену важно зафиксировать статус-кво, не войти с тем, чтобы украинский фактор превратился в большой минус в его избирательной кампании. Поэтому и изменение, трансформация позиции Кулебы. То есть, идет постепенное, шаг за шагом, изменение позиции, переход от радикально жестких позиций: «никаких переговоров до того момента, пока не будут выведены российские войска», к уже выходу на позицию: «в принципе, переговоры возможны».

Это верный маркер того, что работа партнеров с украинской стороной началась. Да, многие говорят: «Не могут же Соединенные Штаты, Европейский союз, НАТО – совсем». Да, нас совсем не бросят, но даже частичное сокращение помощи может оказаться для нас критическим, если не фатальным», – заявил Золотарев.

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