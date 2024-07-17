«Это ганьба!» – в Раде жалуются на тотальное воровство в оборонке

Вадим Москаленко.  
17.07.2024 23:51
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Коррупция, Сюжет дня, Украина


Несмотря на все антикоррупционные меры, якобы предпринятые украинским правительством по рецептам западных кураторов, выделенные на военные закупки средства всё равно продолжают разворовываться в огромных масштабах.

Об этом на заседании Верховиной рады заявила депутат Анастасия Радина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на все антикоррупционные меры, якобы предпринятые украинским правительством по рецептам западных кураторов, выделенные...

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«520 миллиардов гривен, именно столько мы потратили на строительные закупки. 80% смет этих закупок скрыты и закрыты. Когда же мы все-таки удосужимся добыть эти сметы и посмотреть в них, цены на элементарные вещи: деревянные бревна, арматуру, песок завышены вдвое, втрое», – сказала Радина.

«Добыть эти сметы – это отдельное задание со звездочкой, мне, как главе антикоррупционного комитета удалось запросами получить, коллеги, только сметы 7% закупок на фортификации. В ответ на все остальные запросы мне сказали: «До свидания». Мне сказали: «У вас неправильный запрос», «Это не ваше дело, как мы тратим бюджетные деньги».

И это позор, коллеги! Соответственно мы должны с вами принять изменения в закон, положить этому конец и сделать сметы строительных закупок открытыми, – требовала депутат – да кто ж ей позволит что-то поменять.

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