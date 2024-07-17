«Это ганьба!» – в Раде жалуются на тотальное воровство в оборонке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на все антикоррупционные меры, якобы предпринятые украинским правительством по рецептам западных кураторов, выделенные на военные закупки средства всё равно продолжают разворовываться в огромных масштабах.

Об этом на заседании Верховиной рады заявила депутат Анастасия Радина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«520 миллиардов гривен, именно столько мы потратили на строительные закупки. 80% смет этих закупок скрыты и закрыты. Когда же мы все-таки удосужимся добыть эти сметы и посмотреть в них, цены на элементарные вещи: деревянные бревна, арматуру, песок завышены вдвое, втрое», – сказала Радина.

«Добыть эти сметы – это отдельное задание со звездочкой, мне, как главе антикоррупционного комитета удалось запросами получить, коллеги, только сметы 7% закупок на фортификации. В ответ на все остальные запросы мне сказали: «До свидания». Мне сказали: «У вас неправильный запрос», «Это не ваше дело, как мы тратим бюджетные деньги». И это позор, коллеги! Соответственно мы должны с вами принять изменения в закон, положить этому конец и сделать сметы строительных закупок открытыми, – требовала депутат – да кто ж ей позволит что-то поменять.