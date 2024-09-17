«Это геноцид»: украинский командир жалуется, что бригады ВСУ уничтожаются под ноль

Многие украинские бригады с февраля 2022 года по нескольку раз меняли личный состав из-за огромных потерь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский.

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Он напомнил слова экс-министра обороны Алексея Резникова, который заявлял, что дроны не имеют особого значения для армии, поскольку они предназначены для съемки свадеб.

«Человек недальновидный, – сказал Яроославский, покрутив при этом пальцем у виска. – Так у нас все и происходит. Мы создали силы беспилотных систем, но я с кем не общаюсь – говорят: «Нам не дали ничего, это все на бумаге. А уже полгода прошло».

Есть у нас бригады, которые два раза меняли личный состав, потому что были уничтожены в ноль. Это 100 процентов потерь, кроме, возможно, штаба. Вы понимаете, что такое один процент и 95 процентов потерь в бригаде. Это же геноцид».