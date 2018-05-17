17.05.2018

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Это геополитический удар! – Тягнибок устроил истерику из-за моста

Введенный в эксплуатацию Крымский будет использоваться для завоза военной техники, которая может быть использована против Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украина отпустила Крым, как и в предыдущие годы, а Россия притягивает его к себе.

«Для нас, для украинцев это достаточно серьезный удар геополитический. Особенно, учитывая обострение ситуации на фронте. В первую очередь идет речь и о военном аспекте, потому что через этот мост не только туристы будут ездить, очевидно, а будут перебрасывать военную технику. Это для Украины еще большая военная опасность… Мы видим, что Россия что-то делает в вопросах Крыма. Активно делает, активно она пытается его притягивать к себе. А украинская власть снова на самотек пускает Крым. Так же, как это было, кстати, и десять лет тому назад», – заявил Тягнибок.

Отметим, что Украина потеряла Крым в то время, когда министром обороны стал назначенец по квоте ВО “Свободы” адмирал Тенюх.