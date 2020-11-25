«Это гибель Украины»: Генерал СБУ признал, что Россия загнала Киев «в глухой угол»

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине ни в коем случае нельзя предоставлять Донбассу особый статус, а уж тем более закреплять его в Конституции, иначе страну ожидает раскол на отдельные княжества.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Обычно говорят, что особый статус Донбасса приведет к разделу, я не будут говорить к развалу, страшное слово – гибели Украины, к разделу на отдельные княжества, я бы так сказал. И останутся на Украине Киевские, Черниговские княжества, будут составлять Украину, в этом есть смысл. Этому может быть место, как говорят, если особый статус Донбасса ещё и будет закреплен в Конституции. Вы помните, чем закончились несколько лет назад попытки Верховной рады протянуть в первом чтении конституционные изменения – гибелью людей.

С другой стороны, мы видим, что мы в глухом углу, и Россия четко заявляет:

«Дорогие друзья, мы ни на что не претендуем, вы подписали Минские соглашения? Подписали, там чётко записано. Да, сроки уже прошли. Но сама суть вопроса, в том числе, что вы, причём, по договоренности с представителями ОРДЛО (и такая сноска есть там), вносите изменения в Конституцию в рамках децентрализации относительно особенностей местного управления на этих территориях. После этого, в первый же день после выборов, проведете выборы, после выборов мы начнем передавать вам границу».

Вот у меня вопрос – начнем передавать и закончим после достижения всеобъемлющего мира на тех территориях, когда он настанет – непонятно. Поэтому я поддерживаю мысль о том, что если не переписать Минские соглашения, то хотя бы уточнить их для всех», – сказал Вовк.