«Это гипертрусость»: Муждабаев стыдит Молдову за отказ атаковать Приднестровье

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Новости Украины

Молдова проявляет трусость, не желая активно принимать сторону Украины и захватывать Приднестровье, где находятся российские военные.\

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Россию бывший московский журналиста, а теперь меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Молдова фактически полностью спряталась за спиной Украины. Полностью за спиной Украины, спиной прижалась к груди матери-Румынии, а спереди прикрылась Украиной. Прошло уже более полугода с начала активных боевых действий, тем не менее, никаких поползновений в сторону демилитаризации так называемого Приднестровья, возвращения этой части всемирно признанной молдавской земли в лоно матери-Молдовы не происходит. Ни слова об том я не слышал… Трусость Грузии я еще могу как-то понять, а вот трусость Молдовы – это какая-то гипертрусость. Такими трусами быть нельзя, государством, которое имеет достоинство и какие-то мысли о своем дальнейшем существовании», – заявил Муждабаев.

По его мнению, Молдова должна была бы вместе с украинской армией атаковать Приднестровье и захватить крупнейший арсенал в селе Колбасны.

«Там находится формально российская регулярная армия, насколько я из разговоров с военными знаю, там местные на контракте со своими женами, бочками с вином, виноградом, яблоками и всем советским бытом своим. То есть их ликвидировать хватит даже армии Молдовы, а если они попросят украинскую, то это вообще за сутки можно сделать. Там находятся большие арсеналы советских боеприпасов, которые у нас закончились фактически, кажется. Оттуда они бы полетели в нужную сторону – такую помощь могла бы Молдова оказать Украине в войне, соседней стране, которая за нее воюет», – резюмировал Муждабаев.