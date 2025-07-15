«Это гитлерюгенд!» – американец в шоке от украинских детей под свастиками «Азова»
Находящийся в России американский журналист Рик Санчес признался, что пребывает в шоковом состоянии после просмотра видоролика, где украинских подростков из элитных школ готовят к войне под нацистскими свастиками запрещённого в РФ «Азова»
Впечатлениями от увиденного он поделился в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я думаю о подростках в армии, я вспоминаю чёрно-белые кадры, когда Гитлер и нацисты использовали детей в самом конце войны. И это видео подтверждает мои мысли. Я всегда думал, что русские говорят – на Украине полно нацистов, и я даже думал, что батальон «Азов» – это всего лишь пара парней, которые не имеют большого значения, и Украина их не продвигала, потому что «Азов» придерживается неонацистской идеологии.
Эти ребята следуют за Степаном Бандерой, который во время Второй мировой убивал евреев и русских ради развлечения, нацист, который сражался за Гитлера, верил в Гитлера и защищал его принципы. Вот, во что верят ребята из «Азова», и у них на форме нацистские эмблемы. Так что здесь нет никаких сомнений.
Но я всегда думал, что это чушь, что русские просто используют это, чтобы заставить всех ненавидеть Украину – давайте назовём их нацистами, потому что все ненавидят нацистов», – сказал Санчес.
Он признал, что ошибался – мало того, что нацисты «существуют», так ещё и на видеокадрах тренируют детей.
«Они в видео хвастаются, что их тренирует «легендарный батальон «Азов». Этому учат детей, которые должны готовиться к выпускному балу или учиться целоваться, что угодно, но в 15-16 лет они не должны проходить через такое.
Кстати, это похоже на то, как Ку-клукс-клан приходит в школы в США и учит детей. Это неправильно. Но недостаточно неправильно для ЕС, недостаточно неправильно для НАТО – и уж точно недостаточно неправильно для таких людей, как Келлог и другие неоконсерваторы в администрации Трампа», – заключил журналист.
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