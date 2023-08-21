«Это глупость или измена?» – румынский политик об удвоении транзита украинского зерна

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«То, что Румыния делает в отношении украинского зерна – либо глупость, либо измена». Так, дословно процитировав российского дореволюционного деятеля Павла Милюкова, охарактеризовал политику Бухареста в отношении зерна из Украины лидер правой румынской партии “AUR” Джордже Симион в ходе выступления в летнем университете «Извору Мурешулуй».

Об этом сообщает News.ro, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в то время как соседние с Румынией страны прекращают импорт украинского зерна, Румыния удваивает его.

«Виктор Понта, как экономический советник премьер-министра, вполне мог бы посоветовать премьер-министру попросить что-нибудь взамен, хотя бы удвоить квоты на зерно. Это какой-то сон разума! Я, например, не могу представить: либо ты дурак, либо ты предатель, если делаешь что-то подобное. Все ближние к нам страны – Словакия, Болгария, Польша прекращают импорт украинского зерна, ты его удваиваешь. У тебя есть инфраструктура? Нет её у тебя, хотя бы портовой, и ты не получаешь инвестиций. Хотя бы развивай свою инфраструктуру: железную дорогу, порты и так далее. То есть, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы развить и Румынию», – сказал Джордже Симион.

Лидер румынских ультраправых также подверг критике руководство Румынии за то, что они не борются за румынские культурные ценности перед лицом других государств, в частности, Албании и Украины, несмотря на их дружеские отношения с лидерами этих стран. В частности, речь идёт о доме румынского писателя Николае Йорга в албанской Саранде, который он завещал Румынскому государству, а также доме румынского писателя Арона Пумнула в украинских Черновцах.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил в ходе совместного брифинга с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем, что Румыния планирует в ближайший период удвоить объем транзита зерна через Румынию с нынешних 2 млн тонн в месяц до 4 млн тонн. в месяц.

«Почти 60% всего объёма экспорта зерна из Украины в настоящее время проходит транзитом через Румынию», – подчеркнул Чолаку.