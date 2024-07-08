«Это гомерический хохот над Украиной» – Пасков о 40 млрд военной помощи США

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Откровенное издевательство – говорить о том, что американцы «дают» Украине деньги, которые задержатся на киевских счетах несколько секунд и тут же уйдут на оплату долгов.

Об этом на канале «Politeka» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что американцы уже на 2025 год «40 млрд. военной помощи согласовали якобы».

«Якобы – это ключевое слово, а не 40 млрд. Кому достанется военная помощь? ВПК США. А та помощь, которая достанется в виде электронных цифр, я думаю, они перекочуют на сервера финансового ведомства Украины на несколько секунд. Потому что внезапно окажется, что этими деньгами – ну, 5 млрд., которые они могут отправить (а могут и не отправить), надо в эту же секунду заплатить за старые проценты, они сразу будут переведены в направлении, которое опять покинет территорию Украины», – сказал Пасков.

По его словам, это откровенное издевательство.

«То, что они дают стране, которая задолжала настолько, что называть это «давать» – это издевательство. Даже не издевательство, это какой-то гомерический хохот, что мы говорим – мы вам даём, а вы всё равно этого не увидите, вы эту конфетку даже понюхать не можете. Она появилась на секунду, и всё, она покинула ваши сервера, она даже физически не пришла – циферки пришли и убежали на другой счёт, такая транзакция произошла», – добавил болгарский политик.