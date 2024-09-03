«Это государственная измена»: румынская оппозиция возмущена передачей Украине комплекса “Patriot”

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Актом государственной измены назвал лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион решение правительства о передаче Украине комплекса ПРО “Patriot”.

«Альянс за объединение румын» в своём пресс-релизе раскритиковал поспешное решение премьер-министра Румынии Марчела Чолаку одобрить законопроект о передаче Киеву этой оборонной системы перед голосованием в Сенате.

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«Прежде всего, мы должны обеспечить безопасность наших границ и румынских граждан, и лишь затем передавать системы защиты другим. Мы обвиняем действующую власть и того, кто принял решение пожертвовать систему Patriot в государственной измене. Они вели переговоры с третьей стороной, в данном случае с США, ставя под угрозу безопасность румынских граждан. Этот закон, принятый парламентом, разделит воды раз и навсегда”, – заявил лидер АОР Джордже Симион в ходе пресс-конференции, состоявшейся в румынском парламенте.

В упомянутом пресс-релизе «Альянс за объединение румын» утверждает, что «каким бы ни был международный контекст, ослабление обороноспособности Румынии является актом, направленным против национальной безопасности, и противоречащим присяге, принятой при вступлении в должность президента, премьер-министра или министра».

Председатель Национального координационного совета АОР Клаудиу Тырзиу сообщил, что сенаторы партии проголосовали «против этого проекта, инициированного правительством.

«Я узнал, что пожертвование системы «Патриот» было «одобрено» Сенатом, по сути, посредством поправки к закону от 2017 года. Этот закон, который одобрял закупку семи систем “Patriot”, не допускал пожертвования. На момент принятия решения Высшего совета обороны возможность пожертвования не существовала», – говорит Тырзиу.

По его словам, Высший совет обороны нарушил закон, приняв одностороннее решение передать систему “Patriot” в дар украинскому государству.

Тырзиу официально обращается к компетентным органам Румынии с призывом начать расследование в отношении президента, Высшего совета обороны и правительства по факту нанесения ущерба обороне страны.

Вчера румынский Сенат – верхняя палата румынского парламента – одобрил решение о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса “Patriot”.