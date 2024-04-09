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Румыния обучала украинских пилотов, начиная с 15 января 2024 года. Как сообщила румынский сенатор Диана Шошоакэ, министерство национальной обороны Румынии это признало в ответ на её запрос.

Проблема, по её словам, заключается в том, что сразу после этой даты стало известно, что вылетевшие с территории Румынии украинские самолеты участвовали в войне против России, в которую её страна теперь оказалась вовлечена.

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«Хотя общественное мнение выступает против вмешательства в войну, которая к нам не имеет отношения, правящий румынский политический класс бросил вызов воле народа, а президент Румынии имел дерзость, неповиновение и высокомерие, чтобы сделать свои собственные решения относительно участия Румынии в войне», – отмечает Шошоакэ.

По её словам, обучение украинских пилотов и провоцирование России на вооруженный ответ против страны-члена НАТО не только антиконституционно, но, прежде всего, является государственной изменой.

«Кто такой Йоханнис, чтобы позволить себе вовлечь Румынию и румынский народ в войну только потому, что это выгодно США? С каких пор мы стали рабами Америки, мистер Йоханнис? С каких это пор вы продали нас в рабство?», – возмущена румынский сенатор.

Диана Шошоакэ отметила, что Российская Федерация не желает нападать на Румынию и проявила терпение «в отношении действий, предпринятых румынским государством без консультации с населением, действий, ставящих под угрозу безопасность Румынии, вовлекающих нас в войну, даже не уведомив население и не объяснив риски подобных решений».

Однако, по её словам, жители Румынии уже получают повестки на призывные пункты. При этом, по её мнению, призывы «защищать Родину» раздаются в адрес представителей румынской диаспоры, которых выжили из страны и предали забвению, а теперь вспомнили, когда потребовалось пушечное мясо для интересов Вашингтона и Брюсселя.

«Ответ минобороны также показывает, что Румыния находится в подчинении США в их усилиях по поддержке Украины. Это означает, что румынскую армию в настоящее время возглавляют США, что является явным признаком того, что мы потеряли свой суверенитет. Когда румынской армией руководит другая держава, а на территории румынского государства строятся и строятся военные базы другого государства, это означает, что мы находимся под оккупацией. Действительно ли нам нужно быть рабами? Неужели мы неспособны быть независимыми и суверенными?», – вопрошает Диана Шошоакэ.

Румынский сенатор потребовала вывода иностранных войск с территории страны. Она проинформировала о своём намерении прийти 17 апреля на приём в российское посольство в Бухаресте и донести послание, что румынский народ не хочет воевать за чуждые ему интересы.