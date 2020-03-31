«Это грабёж»: Кличко заранее открестился от вины за бюджетный коллапс в Киеве

31.03.2020, Киев, Игорь Петров

Верховная рада вчера так изменила бюджет страны на 2020 год под предлогом борьбы с коронавирусом, что оставила без денег местные власти в столице и провинциях – теперь у них нехватка денег на зарплаты медикам и другим бюджетникам.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киеве Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это грабеж местных бюджетов… у общин не будет денег за зарплаты медикам, учителям, соцработникам, работникам транспорта и ЖКХ», – сказал Кличко. По его данным, местные бюджеты потеряют минимум 12,4 млрд гривен, Киев – 1,6 млрд грн.

Накануне голосования мэры Украины в лице Ассоциации городов Украины обратилась к правительству с просьбой учесть их предложения.

«Депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом, обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней», – говорилось в заявлении, которое подписали мэры 23 городов, в том числе Киева, Львова, Харькова, Днепра и т.п.

Как следует из слов Кличко, обращение в итоге было проигнорировано – власти Украины стремятся получить новый кредит МВФ, а одним из регулярных требований фонда является сокращение расходов на социалку.