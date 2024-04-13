«Это и есть начало фактически разгрома», – что будет после падения Часова Яра

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ и наёмников из стран НАТО, продвигаются к важному узлу украинской обороны на Донбассе – городу Часов Яр. Накануне бандеровцы были выбиты из села Богдановка, продолжаются штурмовые действия в направлении поселка Калиновка и урочища Орлова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Со вчерашнего утра наша армия начала активное продвижение на южном фланге в направлении посёлка Ступочки… Наши «клещи» всё явственнее охватывают Часов Яр», – отмечает канал 105-го полка Народной милиции ДНР (ныне влился в ряды ВС РФ).

Взятие Часов Яра откроет широкий оперативный простор для российской армии и позволит выйти к Славянско-Краматорской агломерации. После Авдеевки этот район является наиболее укрепленным, и его падение будет означать фактическое разрушение украинской обороны.

«За этой линией обороны начинаются фактически ничем не закрытые поля. Система обороны, которую они пытаются там выстроить, очевидно, – даже спутниковые снимки показывают, – она очень дырявая и хлипкая. По большому счету, это и есть начало фактически разгрома», – отметила в эфире телеканала «Звезда» аналитик Инна Ямбулатова.

Одновременно наши войска давят на ВСУ и по другим направлениям, сковывая резервы и прощупывая слабые места. Накануне украинские власти объявили принудительную эвакуацию из ряда районов Харьковской области ввиду продвижения российской армии и здесь.

«В последнее время Вооруженные силы России добились значительных успехов в направлении Славянско-Краматорской агломерации. В ближайшее время падет очередной захваченный неонацистами город Часов Яр, что откроет оперативный простор для действий армии России уже в направлении Краматорск-Славянск-Дружковка. Выйдут на новую линию обороны противника. Конечно, потеря Часов Яра, как и Авдеевки, нанесет и значительный имиджевый удар ВСУ. Противник деморализован, измотан. В рамках летней кампании, как мне представляется, будут достигнуты значительные территориальные успехи, освобождены русские города и, вероятно, будет осуществлена Харьковская операция», – прогнозирует член президиума организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов.

Украина пытается компенсировать отступление атаками «старой» территории России беспилотниками. С начала СВО российские средства противовоздушной обороны сбили уже почти 20 тысяч БПЛА разных типов. Это уникальный опыт, которого нет ни у одной другой страны мира, отмечает Ямбулатова:

«Это многокомпонентный уровень ПВО, он многофакторный и мультимодульный – это обнаружение и визуальное, и радиолокационные службы, и РЭБ одновременно задействован. Это такая систематизация внутри службы, передача данных, она уникальна. Более того, я хочу сказать, что ни одно государство мира сегодня не знает такого уровня системы обороны ПВО, ни одно государство в мире сегодня не нашло решения проблемы стопроцентной защиты от беспилотников. На этом надо акцентировать».

«Да, приходилось учиться иногда и на собственных ошибках, но в кратчайшие сроки извлекли необходимые уроки. Иногда ценой потерь техники, но в настоящее время хочется отметить, что практически все, что летит в сторону Вооруженных Сил России, сбивается, небо над линией боевого соприкосновения находится под надежным прикрытием и контролем», – добавляет Сыртланов.