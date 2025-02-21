«Это и возможно, и рентабельно, и безопасно» – Путин о создании атомных подводных газовозов

Максим Столяров.  
21.02.2025 21:27
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции


Российские специалисты ведут разработку проекта подводного атомного газовоза, которая обещает быть и безопасной, и рентабельной.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские специалисты ведут разработку проекта подводного атомного газовоза, которая обещает быть и безопасной, и...

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«У многих просто проскочила эта информация, а коллега сейчас сказал о возможности создания подводных газовозов. Когда мне Михаил Валентинович [Ковальчук президент Курчатовского института] пару лет назад упоминал об этом, я сказал: «ну ладно, не болтай, на подводных лодках газ будем возить, что ли?».

Ничего подобного, «Газпром» и «Новатэк» считают, что это вполне возможно – и рентабельно будет, будет эффективно», – заметил он.

«И безопасно. Потому что всё-таки сжиженный газ, представляете такие огромные резервуары с сжиженным газом – они достаточно опасны. Это же, не дай Бог, что случится, взрыв-то какой. А под водой – нет, под водой всё по-другому. И оказывается [ещё и] рентабельно. Удивительно. Это будущее, конечно, и вполне реализуемое», – рассказал Путин.

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