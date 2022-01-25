«Это их территория»: У Зеленского отменили российское «вторжение»

Новости Украины

В руководстве Украины не видят вероятности широкомасштабного наступления со стороны России в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала BBC заявил секретарь возглавляемого президентом Владимиром Зеленским СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Данилова, Россия имеет законное право маневрировать войсками на своей территории, пусть и вдоль границ с Украиной.

«Количество войска российского не увеличивается в том виде, в котором сегодня очень много рисуют. Есть ли у них там маневры? Да, есть, но они у них там были, есть и будут постоянными – это их территория, они имеют там право сдвигаться влево-вправо, мы не можем им это запретить. Неприятная ли это для нас вещь? Да, неприятная. Но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то новость, ну извините», – заявил Данилов.

Его слова в эфире телеканала ICTV подтвердил министр обороны Алексей Резников.

«Сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление. Потому рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения в будущем, но по состоянию на сегодняшний день такой угрозы не существует. Потому прошу не сеять панику, воспринимать это спокойно», – сказал Резников.

Эти заявления высокопоставленных украинских чиновников идут вразрез с раздуваемой западной пропагандой истерией о якобы предстоящем нападении России на Украину. Отметим также, что США, Великобритания, Австралия объявили о планах эвакуации своих дипломатов с Украины. Германия же сообщила, что оставляет на усмотрение членов семей своих дипломатов решение, покидать или нет Украину. А для ЕС решение США и вовсе стало сюрпризом.