«Это им не Ирак и Афганистан»: генерал ВСУ рассказал, что наемники бегут с Украины

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Иностранцы, изначально решившие воевать за Украину, покидают страну из-за ожесточенности боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по словам Кривоноса, досаждает бюрократия, в которой завязли ВСУ.

«Что касается использования иностранного потенциала – давайте вспомним, год назад какое огромное количество добровольцев пришло на территорию Украины и воевало. Но, между тем, часть из них ушла, часть испугалась, потому что увидела, что эта война совсем не похожа на войну в Афганистане или Ираке. Часть непосредственно, разочаровавшись в нашей системе военной бюрократии, также ушла», – сказал генерал.

«Мы рассказываем, что хотим в НАТО, но во многих случаях действуем шаблонно в определенных нюансах старой бюрократической системы советской армии», – заявил Кривонос.