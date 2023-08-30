«Это им не помогло»: методы и цели ВСУ повторяют практику венгерских нацистов

Киевское руководство прибегло к тактике венгерских нацистов и начало строить для себя мощные бункеры по всей стране.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог c Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине создают новые заглубленные бункеры. В 21 городе начали строить огромные подземные бункеры для того, чтобы там разместить штабы, руководство, которое будет принимать решение. Или, если российские Вооружённые силы будут двигаться по всей территории Украины, чтобы защищаться от российской армии», – сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что таким образом Киев повторяет практику венгерских фашистов, которые также надеялись отгородиться от Красной Армии оборонительной линией в горах.

«Когда весной 1939 года произошло расчленение Закарпатской Руси, венгерская армия захватила Закарпатье, уже осенью того же года фашистские венгры начали строить Линию Арпада – на расстоянии двух тысяч километров по всем Карпатам строились бункера.

Строительство шло до 1944 года, можете себе представить, какое количество денег туда вложили. Кстати, инженерами был люди, которые до этого строили Линию Мажино.

Но это никому не помогло, потому что Красная Армия обошла эту линию через Румынию. Целью фашистской Венгрии на то время было не пустить Красную Армию на Запад. Цель нынешних украинских военных ровно такая же – не пустить российские силы дальше вглубь территории Украины», – подытожил политолог.