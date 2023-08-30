«Это им не помогло»: методы и цели ВСУ повторяют практику венгерских нацистов

Владимир Гладков .  
30.08.2023 19:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 701
 
Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевское руководство прибегло к тактике венгерских нацистов и начало строить для себя мощные бункеры по всей стране.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог c Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство прибегло к тактике венгерских нацистов и начало строить для себя мощные бункеры...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На Украине создают новые заглубленные бункеры. В 21 городе начали строить огромные подземные бункеры для того, чтобы там разместить штабы, руководство, которое будет принимать решение. Или, если российские Вооружённые силы будут двигаться по всей территории Украины, чтобы защищаться от российской армии», – сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что таким образом Киев повторяет практику венгерских фашистов, которые также надеялись отгородиться от Красной Армии оборонительной линией в горах.

«Когда весной 1939 года произошло расчленение Закарпатской Руси, венгерская армия захватила Закарпатье, уже осенью того же года фашистские венгры начали строить Линию Арпада – на расстоянии двух тысяч километров по всем Карпатам строились бункера.

Строительство шло до 1944 года, можете себе представить, какое количество денег туда вложили. Кстати, инженерами был люди, которые до этого строили Линию Мажино.

Но это никому не помогло, потому что Красная Армия обошла эту линию через Румынию. Целью фашистской Венгрии на то время было не пустить Красную Армию на Запад. Цель нынешних украинских военных ровно такая же – не пустить российские силы дальше вглубь территории Украины», – подытожил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть