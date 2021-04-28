«Это имитация! Русские не ушли!» – в Киеве не поверили словам Шойгу об отводе войск

28.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия имитирует вывод стянутых на учения войск из Крыма, а на деле, несмотря на заявления министра обороны Сергея Шойгу, на полуострове все еще остается мощная группировка.

Об этом в эфире 24 канала заявил так называемый «экс-представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы действительно верите, что на такой вопрос может быть утвердительный ответ в условиях конфликта? Что они там свернули? Они имитируют сворачивание так. Даже наши специалисты в один голос говорят, что никакого сворачивания нет.

И, снова-таки, группировка Черноморского флота и те суда, которые они перебросили, десантные и другие, из Каспия в Черное море, они же не исчезли, они все тут! Все группировки существуют, они перебросили в Феодосию десантную бригаду и, извините, они что, растворилась в воздухе? Конечно, нет!

Да, отдельными подразделениями они постоянно оперируют, перебрасывают через Керченский мост – он и построен был для того, чтобы оперативно перебрасывать подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, это его основная задача. Но говорить, что «давайте выдохнем, будем праздновать Пасху, все хорошо» – я бы так не говорил», – заявил Бабин.