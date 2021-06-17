«Это история любви, а не убеждений!» – отец Сапеги просит Лукашенко о помиловании для дочери экстремистки

17.06.2021, Москва, Елена Острякова

Отец Софьи Сапеги, которая призналась, что была редактором экстремистского телеграм-канала «Черная книга Беларуси», обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Он попросил о помиловании своей дочери, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей, последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка. В момент протестов в Минске она была в Литве. Если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она просто помогала Роману в его работе», – сказал Андрей Сапега.

Он проживает во Владивостоке, где родилась Софья. Девочке было 6 лет, когда мать увезла ее в Белоруссию. Сейчас отец просит губернатора Приморья Олега Кожемяко организовать ему встречу с белорусским президентом, который ожидается с визитом во Владивосток. Он готов дать «все необходимые гарантии того, что дочь более не будет вовлечена в противоправные действия».

«На ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь», – сказал Сапега.

Софья Сапега учится в Вильнюсе в так называемом Европейском университете, куда обычно поступают молодые белорусы, недовольные режимом.

Она была задержана вместе с создателем другого экстремистского канала «Нехта» Романов Протасевичем, когда самолет, на котором они летели, совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы минирования. Через день Софья призналась, что была редактором «Черной книги Беларуси». Государственные СМИ опубликовали переписку из ее телефона, где она обсуждает выплату гонораров тем, кто сливал информацию на правоохранителей, и призывает публиковать личные данные также членов семей милиционеров для устрашения.

Канал Сапеги, имевший в прошлом году 100 тыс подписчиков, публиковал личные данные не только бойцов ОМОН, но и судей, работников госорганов а также преподавателей белорусских вузов, которые, по мнению редакции, «агитировали за русский мир». Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.

Канал наполнялся в очень быстром темпе без проверки контента. В итоге в сеть попадали личные данные людей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам. Они тут же подвергались травле сетевых майданщиков. После этого публиковались опровержения, но их уже не читали.

Наличие у Сапеги российского гражданства стало поводом встать на ее защиту не только для либеральной общественности, но и для руководителя RT Маргариты Симоньян, а также прокремлевской политической активистки Марии Бутиной. Судьбу Сапеги обсуждали президенты России и Белоруссии на своей последней встрече в Сочи.

Белорусские власти настаивают на том, что девушка будет передана России только после суда, который состоится в Белоруссии.