«Это измена» – в Москве объяснили, почему с Киевом сговор не возможен

Владимир Гладков.  
09.02.2023 18:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российское руководство не пойдёт на преступный сговор с Киевом и отказ от Запорожья и Херсона, поскольку это является прямым нарушением Конституции РФ.

Об этом в эфире «Телеканала Сталинград» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР, полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство не пойдёт на преступный сговор с Киевом и отказ от Запорожья и...

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«Когда говорят по поводу каких-то договорняков, что мы отделаемся малой кровью, себе оставим только Донбасс, а остальное отдадим Украине, тогда возникает вопрос: а зачем проводили референдум о присоединении к России Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей? Ведь это теперь, с точки зрения Конституции, территория России.

И как будет выкручиваться руководство страны, объяснять – как территория России отдана Украине? А как быть с гражданами России, которых теперь там сотни тысяч? Что, Кремль готов их отдать иностранному государству?», – сказал полковник.

По его мнению, такие договорённости так же невозможны, как сговор между Гитлером и Иосифом Сталиным во время войны.

«Это – то же самое, как если бы во времена Великой Отечественной войны отдали бы Германии Украину и заключили бы какой-нибудь договорняк между Гитлером и Сталиным. Это невозможно.

По большому счёту, если такой договорняк будет, это уже будет подпадать под статью о государственной измене», – резюмировал советский депутат.

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