«Это кацап и оккупант» – бандеровец о сносе памятников Булгакову в Киеве

Новости Украины

Если человек не ратует за украинство, то совершенно неважно, где он родился, – это автоматически оккупант на украинской земле.

Об этом в видеоблоге на You-Tube канале экс-боевика «Азова», бывшего депутата Рады и подельника Олега Ляшко по «Радикальной партии» Игоря Мосийчука заявил киевский праворадикал и расист Олесь Вахний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосийчук спросил, почему же Вахний лоббирует упразднение музея и демонтажа всех памятников Булгакова в Киеве.

«Булгаков же киевлянин, что он тебе плохого сделал?», – поинтересовался он.

«Давай так, не киевлянин. Кацап, который родился в Киеве всё равно не киевлянин. Понимаешь? И поэтому, когда этот кацап говорит «я коренной киевлянин, что я тут родился». А по этничности ты кто? Кацап, всё. Отдавай сюда своё имущество возвращайся в свою рашку. Должен быть такой разговор. Откуда Булгаков взялся? Это его отца сюда прислали. Во времена монархии это была реальная практика, когда сюда на Украину населяли кацапню, татар, кавказцев. А украинцев заселяли туда на Урал, не просто в ссылку, нет. Им тоже там должности давали. Понимаешь? Очень много украинцев в Питере. Можно вспомнить времена Шевченко. Целая украинская диаспора в Питере была. То есть так строился интернационализм. Вот сюда в Киев прислали Афанасия Булгакова, который внезапно тут наплодился и родил Мишу этого, наркомана будущего. То есть кацап, который приехал в Киев, родил тут дурачка какого-то. И внезапно его сынок начинает претендовать на то, что он единственный, кто написал правду про Киев. Ну вот, давай, скажем правду, Архип Кисленко, он что, неправду про Киев писал? В то время. Владимир Винниченко он что, неправду писал? У него, кстати, чудесные романы есть и рассказы про Киев тех времён. То есть, почему внезапно захотелось, чтобы расово и этнично чужой…», – возмущался Вахний.

«Мы же из каждого утюга слышим, что Булгаков великий писатель и «Мастер и Маргарита» непревзойдённое произведение», – сказал Мосийчук.

«Кто такую дурость сказал? В Москве сказали, а тут в Киеве дураки находятся. Я не понимаю. «Мастер и Маргарита», я не хочу вдаваться в исследования, этот черт Воланд, его же прообразом был Сталин. Зачем нам москальство?» – говорил бандеровец.

«Хорошо, Воланд – Сталин, соглашусь, но «Собачье сердце»? Более антикоммунистического произведения не найти!», – удивился экс-соратник Ляшко.

«Брехня. Ещё повторю, брехня. Существовал такой журнал «Фитиль», который насмехался с бюрократии. Всё равно это оккупация. Для нас, для украинцев, чем была эта рашка? Московия всё равно оккупант. Хоть царская, хоть белая, хоть советская, это оккупант. Почему мы должны брать, что придумал оккупант? Предатель Бортко за коммунистические деньги в последние годы существования сатанинского Советского Союза снял это «Собачье сердце». Я вот хочу задать вопрос тому, кто сейчас защищает его, вы сами хоть то «Собачье сердце» читали? Это рассказ всего на 15 страниц. Это не какой не роман или ещё что-то гениальное. Я не понимаю, почему мы на своём не воспитываемся, почему мы должны брать чужинца?» – недоумевал Вахний.

Он также выразил личную обиду в адрес Булгакова.

«Почему мы должны брать чужое оккупанта? Оккупанта, который в своей же писанине высмеивал украинцев, «Дни Турбиных». Над языком нашим насмехался. Над людьми, которых возвращают на украинское, он внезапно называет негодяями и высмеивает. Разве это нормально? Поэтому, давай, будем принципиальными. Оккупант есть оккупант. Факт рождения в Киеве самого Булгакова не делает из него киевлянина. Его отец приперся сюда с болот, из Орловской области», – возмущался националист.