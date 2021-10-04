«Это как американцам строить на Ленкузне авианосцы», – эксперт о производстве F-15 в Киеве

04.10.2021 23:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Обсуждаемая в украинской прессе идея организовать на авиазаводе «Антонов» в КИеве производство тренировочных F-15 сравнимо с идеей строительства авианосцев США на заводе «Кузница на Рыбальском».

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin» заявил руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти разговоры (об обновлении украинских ВВС, – ред.) ни о чём. Эти разговоры продолжаются с 14-ого года, когда эти мифические канадские F-16, которые Канада никогда не предлагала, и как будто Порошенко от них отказался, хотя это ничего не сопоставимо с реальностью, и раз в полгода какой-то чиновник или ещё кто-нибудь, ещё ссылаются на бывшего директора «Антонова», о том, что Украина хотела бы локализовать сборку последней версии F-15 EX и эти Red Hawk, и Т-7A. Американский перспективный учебно-боевой самолёт, который только сейчас запускается в серийное производство и только сейчас идёт на вооружение в США. Производить их локально у себя и поставлять их в вооружённые силы. Это такой порядок сумм и цифр, и технологических сложностей, что где «Антонов», а где «Боинг»? Ничего общего. Это как предложить американцам строить на «Ленкузне» авианосцы, это – то же самое», – рассказал Чмут.