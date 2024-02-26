«Это как называется?»: Украина вырыла совсем не те окопы между Херсоном и Николаевом – Луценко

Анатолий Лапин.  
26.02.2024 16:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украина не строит вторую и третью линии обороны, а окопы, которые вырыли между Херсоном и Николаевом, не помогут защититься, потому что сделаны не по военной науке.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, отслуживший в ВСУ, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не строит вторую и третью линии обороны, а окопы, которые вырыли между Херсоном...

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«У меня вопрос очень простой – где окопы второй и третьей линии? Их начали якобы планировать, но правительство не выделило деньги – и тендер отменили. Это как называется? Вот, я еду из Николаева в Херсон, справа чудо под названием “линия обороны” – просто экскаватором выкопаны через все поле аж до горизонта окопы. Только одна проблема – отвал земли в нашу сторону и «зубы дракона» – в нашу сторону. Это для кого эти окопы роют!

Кто не верит – встаньте на трассу Николаев-Херсон, посмотрите справа, буквально там посередине. Я понимаю, что кто-то ошибся, но это же уже несколько недель, как парни говорят. Так, может, нужно быстро переделать? Извините, но окоп ничего не дает в поле… где бетонированные взводные опорные пункты, где подземные забетонированные ходы, где, в конце-концов, металлические ангары для хранения БК?!», – вопрошал он.

«Потому что – просто в окопе, в голом поле, пусть повоюют Подоляк с компанией, которые все знают про войну», – негодовал Луценко.

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