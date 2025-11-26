«Это как удивляться, что в борделе принимают за деньги» – укро-фантаст выгораживает Зе-коррупцию
Украинская коррупция прогрессирует таким образом, что если в 90-х платили, чтобы совершили незаконное, то сейчас надо платить даже чтобы сделали по закону.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Удивляться тому, что есть коррупция сейчас – и в верхних эшелонах власти, и в нижних эшелонах общества – это всё равно, что придя в публичный дом, удивляться тому, что тут сношаются за деньги.
Господа, мы построили такое общество. Меняются некоторые вещи. Если в 90-х с тебя брали деньги для того, чтобы сделать для тебя то, что по закону делать нельзя, то последние лет 15 с тебя берут деньги для того, чтобы просто сделать по закону.
Когда ты живёшь в обществе, которое пронизано этим сверху донизу, и вдруг все проснулись и сказали – ой, какой кошмар! А это один случай из многих тысяч случаев, которые происходят каждый день во власти, вне власти, в силовых структурах, где угодно. … Возмущаться – нужно, сажать – нужно, бороться – нужно. Но удивляться и крушить [государство]?», – выгораживал Зе-банду «письменник».
«Я не считаю, что произошедшее сейчас – вопиющее. Мне как гражданину очень стыдно за то, что произошло. Потому что воровать на крови – это даже не дно, это когда постучали снизу. А с другой стороны, сильно удивился? Нет, не сильно.
Я могу удивиться глубине проникновения проблемы в структуру общества. Но, да простят меня зрители, господа, если большинство из вас таких честных, неподкупных, антикоррупционных бросить в среду, где надо решить вопрос, вы всегда будете искать кума, который вам этот вопрос решит», – оправдывал фашистский режим Валетов.
