«Это как выстрелить себе в ногу»: изоляция России мешает Западу изучать Арктику – The New York Times

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The New York Times делает удивительное открытие: оказывается, политическая и санкционная изоляция России создает большие проблемы в научной деятельности по изучению Арктики. Как пишет издание, зарубежные ученые, изучающие Арктику, все чаще сталкиваются с проблемой нехватки данных в результате разрыва отношений с Россией.

Как говорится в публикации, из-за санкций, введенных против РФ европейскими странами, обмен научными данными между западными и российскими учеными замедлился до минимума.

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«Это влияет на возможность мониторинга повышения температур в Арктике, которая нагревается в четыре раза быстрее, чем другие места на Земле. В свою очередь, нехватка данных приведет к тому, что у других стран не будет четкого представления, как быстро нагревается планета», – отмечают авторы статьи.

Издание цитирует мнение Алессандро Лонги, итальянского ученого, изучающего вечную мерзлоту: «Понять, как меняется Арктика, без участия России, наверное, невозможно».

Издание отмечает, что в качестве хоть какой-то альтернативы западные ученые все чаще стали пользоваться для исследования Арктики станциями на Аляске.

Кроме того, сразу после начала войны Евросоюз прекратил финансирование проектов с участием России, а Финляндия и Норвегия, призвали свои университеты заморозить связи с российскими институтами и приостановить существующие проекты. Также Национальный фонд США, который финансирует множество арктических исследований, велел не включать российских партнеров в грантовые заявки.

«Это как выстрелить себе в ногу. <…> Мы делаем все, что можем, но это кризис», — утверждает Синдония Брет-Харт, профессор Университета Аляски в Фэрбанксе.

По ее словам, часть работ можно компенсировать исследованиями с других станций или спутниковыми данными, но этого недостаточно.

Геофизик из Университета Аляски в Фэрбанксе Владимир Романовский обращает внимание на оборотную сторону западной антироссийской возни – параллельное усиление недоверия к Западу со стороны российских спецслужб, усиливающих контроль за научными контактами российских ученых.

В результате, многие российские ученые боятся сотрудничать с западными и американскими коллегами и получать финансирование от США, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание или не получить статус иноагента или того хзуже – быть обвиненными в передаче недружественным странам потенциально секретной информации. Из-за этого около 130 арктических станций в России перестали отправлять информацию зарубежным ученым.

«Это очень похоже на то, как было в Советском Союзе. Им нужно быть осторожными», — добавил Романовский.

The New York Times отмечает, что финансовый кризис может иметь долгосрочные последствия, поскольку многие российские станции зависят от западных технологий и финансирования. В то же время, по данным издания, появились признаки того, что Россия стала больше обращаться за помощью в исследованиях Арктики к Китаю.