Новости Украины

С начала проведения СВО украинское военно-политическое руководство является законной и приоритетной целью, однако до сих пор в Киеве с Владимиром Зеленским свободно прогуливаются международные делегации.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военно-политическое руководство государства, с которым мы воюем, является приоритетной целью. Представляете? Вот такую «истину» я открыл. А почему они сейчас так оборзели? А потому что мы им дали! А потому что – он (Зеленский – ред.) понял, что ему лично ничего не угрожает, его семье не угрожает и никому из его окружения не угрожает ничего. И гостям не угрожает. Сначала они бежали в Польшу, потом вернулись во Львов, из Львова в Киев. А потом стали разгуливать по Киеву. И гомосеки эти европейские к ним стали толпами ездить. А мы говорили: «Нет, мы так не можем!»… Он приехал в Изюм, и здесь серьезные люди доказывали: «Нет, вы что, нельзя, по нему нельзя было нанести удар». Почему? Нет ответов. Почему нельзя? Когда это происходит у людей, у российского народа, возникает ощущение, что за кулисами идет какая-то игра. А игра – это значит обман, а обман – это значит – не будет доверия. Если еще до момента мобилизации можно было сказать: «Этим займутся профессионалы», то теперь извини-подвинься. Вы призывали народ на военную службу, поэтому эти вопросы будут звучать, и на них придется отвечать. А если вы ведете какую-то игру, то это нечестно по отношению к нашим бойцам и офицерам, к семьям бойцов, которых сейчас призвали в армию. Вот и все. Вот об этом стоит подумать тем, кто ведет какие-то игры», – заявил Михеев.

Он подчеркнул, что в такой ситуации у российского общества и мобилизованных бойцов справедливо возникают сомнения и вопросы, нет ли здесь договорняка.

«Они говорят: «Ну вот, если с Зеленским что-то случится, кто-то другой придет». Ничего. И другого тоже туда же. А за ним третий. И третьего тоже, а четвертый уже не захочет. «У них есть генерал Залужный, такой хороший генерал» – а вы сделайте так, чтобы генерал Залужный не знал куда спрятаться. Или вместо него пришел бы другой – Закалужный, а после Закалужного, глядишь, какой-нибудь Перелужный, а после него никого уже и нету. Вот и все. Что здесь непонятного? Когда этого не происходит, возникает ощущение, что есть какие-то негласные договоренности, есть какие-то правила игры какой-то. Слушайте, вот люди, вы их призываете на фронт – а у вас там какая-то игра», – возмутился политолог.