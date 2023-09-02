«Это какое-то новое слово в дипломатии» – Израиль поражён наглостью МИД Украины

Попытки Украины давить на Израиль, требуя предоставить ей оружие, обречены на провал.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бродский посчитал недипломатичным поведение украинского МИД, который направляет своим израильским коллегам списки требуемого оружия.

«Официальная нота, которая была нам направлена и опубликована с перечнем оружия, которое Израиль должен предоставить Украине. Это было в какой-то момент, когда Иран стал поставлять дроны России, было сказано: «Ну, вот, все, теперь Иран поставляет дроны России, теперь Изриль нам должен». И вот это список нам (направили).

Ну, это какое-то новое слово в дипломатии. Я не видел, чтобы список оружия, которое требуется поставить, был направлен в официальной ноте на МИД Израиля.

Я понимаю прекрасно нужды Украины, понимаю, в какой тяжелой ситуации, понимаю, какая трагедия сегодня происходит в Украине, в Израиле это понимают абсолютно все лучше, чем любая другая страна. Это понимает население Израиля, которое поддерживает Украину в подавляющем большинстве.

Но попытка воздействовать на Израиль при помощи ультиматума, при помощи жесткого давления обречена заранее на провал.

Наверное, за полтора года войны можно было бы это понять. К сожалению, я не вижу такого понимания у Украины», – заявил Бродский.