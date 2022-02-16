«Это какой-то позор» – Одессу прогнали через сине-жёлтый марш

Новости Украины

Утром меня разбудил искаженный динамиком голос. «Ну все, — думаю, — началось: наверное, по громкоговорителям, которые повсюду натыкал мэр, объявляют воздушную тревогу». Но нет. Отнюдь не левитановский, а очень даже забулдыжный баритон, как и всегда по средам, буднично огласил: «БурАк, толстолоб, карась! Усе свежее». Расходимся, в общем, войны не будет.

На 16 февраля Украина не только назначила несостоявшееся нападение России и праздник единения — на него еще и выпало полнолуние. А это, как считается в народе, такое время, когда из каждого сосуда льется именно то, чем он наполнен.

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Что ж, Одесса традиционно встретила войну и праздник полнейшим непониманием: «А почему флаги висят?». Огромные желто-голубые стяги присобачили на флагшток одесского аэропорта и на Воронцовский маяк, ими же украсили мэрию, ну и дворники воткнули, где смогли.

Также наблюдались следующие аномальные явления (говорю ж, полнолуние): школьники массово проспали к первому уроку, и к нему же внезапно «заболели» учителя. Ведь, опять-таки, по распоряжению мэра участникам образовательного процесса требовалось облачиться в вышиванки и петь гимн, однако не все согласились засветиться в данном флешмобе.

Но определенные представители социума, напротив, были перевозбуждены в день полной Луны и провели марш «За сохранение суверенитета Украины».

С маршем, правда, не все так просто. Это событие, безусловно, было прорекламировано как «самое масштабное в истории человечества» (смотрим фото с верхней точки). Однако даже «свидомые» СМИ не скрывали, что в основном на марш собрались студенты и курсанты военных и морских вузов и университета МВД. Люди подневольные, которых легче всего согнать для картинки.

Плюсуем сюда танцевальные и детские коллективы, которые, несмотря на карантин, возили за чиновниками изображать веселье. Немного АТОшников и гопоты из теробороны. Полицейские отряды, понятно, чтобы все это высокое собрание от Путина охранять. И только с избитой фразой «…а также примкнувшие к шествию неравнодушные одесситы» вышла беда — одесситы маршировать за непонятно что не пришли.

Само «шествие» возглавлял барабанщик с моджахедовской бородой и смешным барабаном, явно свистнутым из цирка — животных-то в цирке запретили, а реквизит остался. «Україна понад усе!», — скандировали марширующие, и барабанщик — бум-бум-бум!

А мимо памятника Дюку носили в это время большой украинский флаг, и там же танцевали дети с желтыми и голубыми зонтики. Моща!

Предводитель местных гопников, скрывающихся от уголовного преследования под маской патриотизма, Демьян Ганул назвал данное действо так: «Мы показали всему миру, что едины, как никогда, что украинцы готовы объединяться и защищать свою землю». Однако на ум приходило классическое: «Это какой-то позор»…

И только лица одесских чиновников в этот праздник были полны скорби, как будто они хоронят директоров банков, в которых у них лежат деньги. Еще бы — не напал, не спас!..