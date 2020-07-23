«Это капитуляция!» – украинские «ястребы» взвыли после объявленного перемирия

23.07.2020, Москва, Максим Карпенко

На переговорах в Минске достигнута очередная договоренность о перемирии в Донбассе.

Об этом сообщило МИД ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже с понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства ВФУ и руководства Народной милиции о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного режима прекращения огня на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и ее принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации. Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», – говорится в сообщении.

Договоренности включают в себя запрет на наступательные и диверсионно-разведывательные действия, запрет любого огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пункта и так далее. По словам бывшего советника секретаря Совета безопасности Украины Сергея Сивохо, за нарушение договоренностей предусмотрено наказание.

«В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа», – написал Сивохо в своем блоге.

Эта новость возбудила украинских «ястребов», которые считают договоренность о перемирии «сдачей интересов».

«Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение «смотрящих» за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача – выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей.

Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально. Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос – а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины?

Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?», – эмоционально прокомментировал в своем блоге объявление перемирия волонтер «АТО» Роман Доник.

«Подписание планов капитуляции Вооруженных Сил Украины теперь называется «радостная новость». Нельзя теперь ходить в разведку, нельзя теперь использовать беспилотники, снайпера не могут прикрывать наши позиции. Мир-дружба-жвачка. Работа армии будет вне закона», – возмущается бывший советник министра обороны Юрий Бирюков.

Главред принадлежащего депутату Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексею Гончаренко одесского сайта «Думская» Олег Константинов также возмущается, что подписанию перемирия предшествовала ликвидация на Донбассе троих иностранных наемников.

«Ну вот и пришел пушной зверек. Это ж какой гнидой надо быть, чтобы после военного преступления, совершенного путинистами, пойти на их условия?!», – негодует Константинов.

Политический эксперт Андрей Смолий при этом считает, что очередные договоренности о перемирии не приведут к реальному результату.

«На ТКГ договорились о полном и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения. Очередной раз. Снова и снова одно и то же. Кто будет это контролировать? Зеленский? Опять говорим «мир», которого просто быть не может, пока на Донбассе находится российский оккупант.

Не верю. Каждое обещание Зеленского и российского агрессора это большой пшик. Особенно в наше время, когда Кремль все больше проводит агрессивную политику в отношении Украины», – резюмировал Смолий.

Сам президент Владимир Зеленский в то же время провел встречу в боевиками-резервистами, которых назвал «героями». Об этом пишет один из участников встречи Мирослав Гай, который подчеркнул при этом, что боевики и Зеленский находятся на разных планетах и к реальности президент вернется только после протестов и потери рейтинга.

«Спасибо, конечно, что президент назвал нас всех, а значит и меня, героями. Я не герой. Президент ничего не знает обо мне лично и о тех, кто сегодня был, а ребят реально можно назвать героями. Я увидел, что он совершенно не в курсе тех проектов законов, о которых я начал говорить, с надеждой смотрит на окружающих, и очень устал. Мы для него были очередной непонятной встречей, а затем, после его отбытия, началась профессиональная дискуссия.

Тем не менее, я благодарен ему, что он с нами встретился, этого и не очень было нужно, на самом деле, для продвижения этих законов, но однозначно поможет в их принятии. Я благодарю, что эти законы были внесены в Раду проходят комитеты, и будут рассмотрены в сентябре. Это поздно, это критично поздно. Но… Встретились инопланетяне, разные миры и посредники. Только от подписи одного из них зависит жизнь страны и ее безопасность. Меня потом один из присутствующих спросил, а чего он так плохо выглядит, а я соврал и сказал – хз.

P.S. Не спрашивайте ничего. Протокольная встреча. О морпехе, капитуляции, Портнове спрашивать бессмысленно. Он в другом мире, где мы не играем никакой роли. К реальности его вернут только рейтинги или улица. К сожалению. Он устал, это действительно правда», – пишет Гай.