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Удивительное совпадение или не верим? Не успел Трамп победить на выборах президента США, как страшная неприятность постигла не раз бывавшего в Киеве большого друга Украины скандального прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Хана.

Как известно, это именно он выдал не менее скандальный ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из Украины. В России он сам из-за этого объявлен в розыск.

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Reuters пишет, что МУС проведет внутреннее расследование в отношении своего прокурора, из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотруднику собственного офиса, сообщает агентство со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Со ссылкой на внутренний документ суда, агентство добавляет, что Хана призвали приостановить полномочия в МУС на время расследования. По данным агентства, в домогательствах его обвинили еще в октябре, но прокурор обвинения отверг и сам попросил провести проверку. Как она будет проходить — пока не ясно.

Один из источников агентства рассказывает, что предполагаемая жертва сомневается в беспристрастности внутреннего расследования, поскольку соответствующую комиссию в аппарате МУС возглавляет бывший сотрудник Хана. Офис Хана, как и его адвокаты, пока отказываются комментировать эту ситуацию, отмечает Reuters.

Ранее Ассамблея государств – участников Римского статута МУС подтвердила, что ей известно о возможных нарушениях со стороны Хана в отношении одного из сотрудников его офиса, однако детали инцидента не уточнялись.

Сам Хан отвергает обвинения и настаивает на проведении внутреннего расследования.

Впрочем, есть и те, кто связывает постигшие прокурора проблемы с якобы заговором против него со стороны произраильского лобби – после озвученных Ханом, но так и не реализованных намерений выдать ордер на арест израильского премьера Нетаньяху по обвинению в “геноциде” в Газе, после которых он, по его собственным словам, столкнулся с серьезным давлением.

Что тут сказать? Это называется карма. Незадачливому прокурору можно посоветовать заканчивать заниматься еруноц и сосредоточиться на собственных проблемах.