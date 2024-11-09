Это карма. У выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС – крупные неприятности, грозящие отставкой

Сергей Рыжов.  
09.11.2024 10:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 95
 
Дзен, Компромат, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Скандал


Удивительное совпадение или не верим? Не успел Трамп победить на выборах президента США, как страшная неприятность постигла не раз бывавшего в Киеве  большого друга Украины скандального прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Хана.

Как известно, это именно он выдал не менее скандальный ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из Украины. В России он сам из-за этого объявлен в розыск.

Удивительное совпадение или не верим? Не успел Трамп победить на выборах президента США, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Reuters пишет, что  МУС проведет внутреннее расследование в отношении своего прокурора, из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотруднику собственного офиса, сообщает агентство со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Со ссылкой на внутренний документ суда, агентство добавляет, что Хана призвали приостановить полномочия в МУС на время расследования. По данным агентства, в домогательствах его обвинили еще в октябре, но прокурор обвинения отверг и сам попросил провести проверку. Как она будет проходить — пока не ясно.

Один из источников агентства рассказывает, что предполагаемая жертва сомневается в беспристрастности внутреннего расследования, поскольку соответствующую комиссию в аппарате МУС возглавляет бывший сотрудник Хана. Офис Хана, как и его адвокаты, пока отказываются комментировать эту ситуацию, отмечает Reuters.

Ранее Ассамблея государств – участников Римского статута МУС подтвердила, что ей известно о возможных нарушениях со стороны Хана в отношении одного из сотрудников его офиса, однако детали инцидента не уточнялись.

Сам Хан отвергает обвинения и настаивает на проведении внутреннего расследования.

Впрочем, есть и те, кто связывает постигшие прокурора проблемы с якобы заговором против него со стороны произраильского лобби – после озвученных Ханом, но так и не реализованных намерений выдать ордер на арест израильского премьера Нетаньяху по обвинению в “геноциде” в Газе, после которых он, по его собственным словам, столкнулся с серьезным давлением.

Что тут сказать? Это называется карма. Незадачливому прокурору можно посоветовать заканчивать заниматься еруноц и сосредоточиться на собственных проблемах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть