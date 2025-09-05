«Это катастрофа»: из ВСУ сбежала армия Франции в полном составе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Масштабы дезертирства в украинской армии приобрели угрожающий характер.

Об этом в эфире ток-шоу «Новый отсчет» заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К депутату с вопросом обратилась ведущая, приведя данные генпрокуратуры, согласно которым, по СОЧ и дезертирству открыто 250 тысяч уголовных дел.

«И это равно, например, армии Франции, где 200 тысяч человек. Господа, это катастрофа?», – спросила она.

Политик обратил внимание, что оставивший боевую часть солдат уже не является боевой единицей.