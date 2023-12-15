«Это катастрофа»: молдавский политолог об отказе Кишинева от российского газа

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Молдова понесет колоссальные убытки после выхода из СНГ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил молдавский политолог Дмитрий Кисеев.

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«Думаю, что ущерб даже невозможно подсчитать, поскольку он имеет не только прямые последствия, но и косвенные. Косвенные оценить значительно труднее. Прямые же последствия очевидны. Во-первых, это потеря российского рынка. Второй пункт — мы теряем взаимоотношения в различных сферах, начиная от трудовой миграции до научного обмена. Уходит огромное количество гуманитарных вопросов, которые не будут иметь под собой правовой базы», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

У него поинтересовались, сможет ли Молдова обойтись без российских энергоносителей.

«В прошлом году Молдова закупила газ по самой высокой в Европе цене. На пике потребления наша власть выкупила огромные объёмы газа, которые мы до сих пор не потратили, и до сих пор платим за это. Покупали через двух посредников, что отразилось на конечной цене для потребителя», – говорит политолог.

По его словам, в итоге молдаване теперь имеют «огромный тариф, неподъёмный для большей части населения».

«Мы уже второй год чувствуем эту ношу с ценовой политикой по энергоресурсам. Для страны это катастрофа. Все товары, которые у нас произведены, неконкурентоспособны, потому что удельный вес тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги очень большой, и это огромная проблема для экономики», – резюмировал Кисеев.