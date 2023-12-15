«Это катастрофа»: молдавский политолог об отказе Кишинева от российского газа

Олег Кравцов.  
15.12.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Молдова, Россия, СНГ, Экономика, Энергетика


Молдова понесет колоссальные убытки после выхода из СНГ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил молдавский политолог Дмитрий Кисеев.

Молдова понесет колоссальные убытки после выхода из СНГ Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

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«Думаю, что ущерб даже невозможно подсчитать, поскольку он имеет не только прямые последствия, но и косвенные. Косвенные оценить значительно труднее. Прямые же последствия очевидны.

Во-первых, это потеря российского рынка. Второй пункт — мы теряем взаимоотношения в различных сферах, начиная от трудовой миграции до научного обмена. Уходит огромное количество гуманитарных вопросов, которые не будут иметь под собой правовой базы», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

У него поинтересовались, сможет ли Молдова обойтись без российских энергоносителей.

«В прошлом году Молдова закупила газ по самой высокой в Европе цене. На пике потребления наша власть выкупила огромные объёмы газа, которые мы до сих пор не потратили, и до сих пор платим за это. Покупали через двух посредников, что отразилось на конечной цене для потребителя», – говорит политолог.

По его словам, в итоге молдаване теперь имеют «огромный тариф, неподъёмный для большей части населения».

«Мы уже второй год чувствуем эту ношу с ценовой политикой по энергоресурсам. Для страны это катастрофа. Все товары, которые у нас произведены, неконкурентоспособны, потому что удельный вес тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги очень большой, и это огромная проблема для экономики», – резюмировал Кисеев.

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