«Это катастрофа»: НАН Украины про бегство соотечественников из страны

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Порядка половины выехавших с прошлого года из страны украинцев не вернется домой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила академик директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

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По ее оценкам, за границей сейчас находится около 2,5 граждан Украины, бежавших от войны.

«С учетом выехавших еще до войны там есть 5 миллионов украинцев, но это уже отдельный вопрос и отдельная статистика», – сказала Либанова в интервью РБК-Украина.

Она не соглашается, что ситуация с выездом украинцев за границу не катастрофическая.

«Она катастрофическая. Даже если выехало 2 миллиона. Допустим, один миллион из них – это преимущественно взрослые, в большей степени женщины. И если война будет продолжаться долго, то я не знаю, где произойдет воссоединение семей: в Польше или Украине. Я не знаю, кто куда уедет. Семьи в большинстве воссоединятся, не расстанутся. Но велик вопрос, где именно они воссоединятся, и сколько женщин заберут мужчин за границу, когда им можно будет выезжать. Во-вторых, я считаю это демографической катастрофой, потому что уехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет с детьми. Этот довольно интенсивный процесс демографического старения, который и так был присущ Украине, сейчас значительно усиливается, потому что выезжает молодежь. В Украине значительно увеличивается нагрузка на трудоспособное население», – сокрушается демограф.

Она указала, что 70% выехавших женщин имеют высшее образование.

«По крайней мере, в этот самый страшный период весны 2022-го выезжали преимущественно киевлянки и харьковчанки, женщины с высоким уровнем образования. В общей сложности до 90% беглецов от войны – это горожане. Жители сел за границу не уезжали. С уехавшими мы теряем образовательный потенциал. Замечу, за границу не ехали женщины, привыкшие прятаться за чьей-то спиной – отца или мужа. Ехали активные и самодостаточные, которые привыкли полагаться на свои силы. И сейчас мы их теряем. Эти утраты пропорциональны длительности активных боевых действий. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше женщины и дети адаптируются за границей. В Польше множество женщин уже нашло работу», – обратила внимание эксперт.

Она против возвращения украинок сегодня домой.

«После окончания войны – да, но не сейчас. Потому что мы большинству из них не сможем предложить работу. Мы будем сейчас платить женщинам из тех денег, которые нам дают западные доноры? Не думаю», – сказала демограф.

Ставит она под сомнение цифру, согласно которой 90% заявляли, что будут возвращаться.

«Я не верила в эту цифру тогда, тем более не верю сейчас. Опыт балканских войн говорит о том, что возвращается треть. Думаю, мы можем рассчитывать на то, что вернется 50, может быть 60%. Я рассчитываю на наше чувство украинскости, патриотизм», – надеется Либанова.