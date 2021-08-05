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05.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, дискриминация, Политика, Украина
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«Это катастрофа». Советник офиса Зеленского призвал отказаться от украинизации

Новости УкраиныОдной из самых главных ошибок украинской власти является то, что она пошла по пути...

Одной из самых главных ошибок украинской власти является то, что она пошла по пути своих предшественников и продолжила насильственную украинизацию и борьбу со всем русским.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, борьба с русским на Украине – это выстрел себе в голову.

«То, что мы воюем с путинским режимом, не означает, что мы должны отрицать русскую или российскую культуру, изгонять Достоевского, не слушать Рахманинова, потому что он подлый москаль и палач украинского народа. Если у нас такое количество дури в голове и этой мифологемы, которая создана, я зазываю таких людей борцами со «Смешариками», – сказал советник.

«То, что мы пошли в тренде политики Порошенко-Вятровича – идеологическом, языковом, культурном, это одна из самых главных и серьезных наших ошибок… Это добровольная стрельба себе даже не в ногу, а в голову – то, чем мы занимаемся. Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными критинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ссорить свое общество между собой», – заявил Арестович.



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