«Это катастрофа» – в Киеве испугались возможного «финского» сценария

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украину могут принудить к «финскому сценарию» перемирия, при котором Киев формально отказывается от части территорий.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог-международник Станислав Желиховский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину могут принудить к «финскому сценарию» перемирия, при котором Киев формально отказывается от части...

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«Корейский сценарий негативный для нас, и реализовать его уже невозможно. По той причине, что те регионы, которые находятся под оккупацией России, они были приняты в состав РФ, а не являются отдельными субъектами даже марионеточного характера, как КНДР.

Это означает то, что если бы этот сценарий реализовался, это больше похоже на финский сценарий, когда Финляндия во время Зимней войны потеряла свои территории на юге и востоке, которые захватил Советский Союз. И потом через переговоры она признала эту оккупацию, и это стало завершением той войны», – сказал международник.

«Но в любом случае для Украины это катастрофа, потому что это означает отказаться от своих территорий неизвестно на какой промежуток времени. И конечно, это может иметь негативные последствия в любых отраслях для нас», – резюмировал Желиховский.

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