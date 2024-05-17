«Это катастрофа» – в Киеве испугались возможного «финского» сценария

Украину могут принудить к «финскому сценарию» перемирия, при котором Киев формально отказывается от части территорий.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог-международник Станислав Желиховский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Корейский сценарий негативный для нас, и реализовать его уже невозможно. По той причине, что те регионы, которые находятся под оккупацией России, они были приняты в состав РФ, а не являются отдельными субъектами даже марионеточного характера, как КНДР.

Это означает то, что если бы этот сценарий реализовался, это больше похоже на финский сценарий, когда Финляндия во время Зимней войны потеряла свои территории на юге и востоке, которые захватил Советский Союз. И потом через переговоры она признала эту оккупацию, и это стало завершением той войны», – сказал международник.