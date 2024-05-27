«Это катастрофа»: в Киеве ожидают резкого повышения налогов

Вадим Москаленко.  
27.05.2024 14:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Финансы, Экономика


Оправдываясь войной, в ближайшие месяцы на Украине могут значительно повысить налоги для населения и предпринимателей. Об этом в эфире телеканала «Град» заявил экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, стоит ли украинским бизнесменам ожидать повышения налогов летом.

Оправдываясь войной, в ближайшие месяцы на Украине могут значительно повысить налоги для населения и...

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«В тех изменениях, которые сейчас фигурируют, там я видел три основных момента. Первый момент – это увеличение военного сбора. Фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти. Второе – это введение военного сбора для ФОПов, введение дополнительного военного сбора в пять процентов, потому что сейчас ФОПы платят единый налог в пять процентов. Это будет как вот плюс 5% к единому налогу», – сказал Кущ.

«Ну и третье, это увеличение НДС на 2-5%, там разные варианты. Вот три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики. Единственная надежда, что знаете, как у нас по старой практике, у нас всегда выкатывают самый жесткий законопроект, напугают людей, а потом в качестве такой, знаете, как милости принимают более мягкий», – резюмировал эксперт.

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