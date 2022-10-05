«Это катастрофа»: Военкор об отступлении в Херсонской области

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Новости Украины

Отступление российских войск с севера Херсонской области из-за угрозы окружения является катастрофой. Такую оценку приводит военкор Роман Сапоньков.

«Отступление с севера правого берега Херсонской области это катастрофа. Высокополье, Любимовка, Большая Александровка, Давыдов брод, эти места были обильно политы кровью наших воинов», – написал он в своем блоге.

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Специализирующийся на освещении военных действий канал «Рыбарь» даёт понять, что ВСУ готовятся продолжать наступление с целью захвата Херсона, о включении которого в состав России накануне объявили в Москве.

«На фоне успеха на Бериславском участке украинское командование планирует провести штурм российских позиций в окрестностях Правдино и Снигиревки с целью разрезания фронта и создания плацдарма для наступления на Херсон», – говорится в публикации.

Единственный положительный момент – отступление под Херсоном не напоминает паническое бегство, указывает военкор Юрий Котенок.

«Отход на Херсонском направлении, конечно же, не Балаклея-2. Разница большая. На данный момент на Херсонском направлении войска отходят организованно. Это не бегство. Командующий направлением укорачивает линию фронта. Там поля, степь, редкая цепь опорников, которую ВСУ прорвали», – пишет он.

А вот его коллега Герман Куликовский, напротив, считает ситуацию в Херсонской области куда хуже, чем сейчас на Донбассе.

«На юге ситуация как мне видится, гораздо тяжелее, чем на севере. Наши ошибки очевидны, и сейчас, чтобы их исправить, южное командование должно подготовить города, Берислав, Новую Каховку и, прежде всего, Херсон к обороне. К настоящей обороне, по всем правилам военной науки… Как бы не хотелось сейчас бросить в бой мобрезерв, делать этого нельзя, по крайней мере массово. Они должны быть подготовлены, оборонять придётся имеющимися сейчас силами, тем более их для оборонительной фазы на подготовленных рубежах, достаточно», – призывает Куликовский.

Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов продолжает подбадривать население.

«Нацисты в Херсон не войдут. Укронацисты, захватывая сёла на Херсонщине, постоянно затягивают на своей шее удавку. Все, кто несерьезно относятся к моим предостережениям, очень сильно пожалеют. Ведь бесславно задвухсотится ради селфи с укровским флагом на фоне села, это непросто нелепая смерть, это шизофрения чистой воды. В Херсон нацисты не зайдут. Запомните это и верьте мне. Я не считаю себя ясновидящим, стараюсь быть яснопонимающим», – написал он в своем блоге.

А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков напоминает, как еще недавно ему вменяли отступление из Славянска, а теперь уже в эфире звучат предложения вернуть бывшего командира ополченцев Донбасса на фронт.

«Но я вынужден предупредить – в числе наиболее необходимых способов восстановления фронта у меня непременно предусмотрены расстрелы наиболее выдающихся виновников его краха, а также всех, кто попадется под руку при невыполнении своих насущных для фронта обязанностей. Так что если решитесь – не обессудьте», – предостерегает Стрелков.