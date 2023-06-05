«Это казус белли!» – в Москве возмущены участием Польши в атаках на Белгородскую область

Атаки польских наёмников на Белгородскую область одобрены и организованы Варшавой, которая имеет виды на часть территории России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, почему польские наёмники согласились не просто воевать на стороне ВСУ, но и поучаствовать в рейде на белгородскую область, и достаточно ли этого, чтобы Москва сочла инцидент казусом белли.

«Безусловно, это государственный уровень, потому что в частном порядке это так просто не организуешь. Но это может быть частно-государственное партнёрство, когда государство легализовывается через какую-нибудь частную структуру, нам такие примеры тоже известны. Принцип просто», – сказал Рогов.

Он подчеркнул, что, таким образом, Варшава надеется получить часть российской территории.

«Поляки знают, за что воюют – они воюют за Восточные кресы, за то, чтобы откусить южнорусских и западнорусских земель. Это их цель. В 1939 году у них не получилось – сумели откусить Словакию, были уверены, что пойдут с Гитлером на Советский Союз, но не сложилось.

А сейчас они уверены, что сейчас с англосаксами пойдут на Россию, и сумеют захватить, сколько надо», – пояснил Рогов.