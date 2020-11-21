«Это хамство»: Пашинян на встрече с Лавровым «забыл» о флаге России

21.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Армянская сторона «забыла» развернуть флаг России в зале, где проходила встреча прибывшего из Москвы главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На это обратил внимание в своем блоге российский политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это демонстрация? Или просто разгильдяйство принимающей стороны?» – прокомментировал Мартынов снимок, сделанный в начале переговоров Лаврова и Пашиняна, который опубликовала спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Интересно, что агентство Sputnik попросило комментарий у МИД Армении, где заверили, что никакого нарушения протокола нет. Якобы, наличие только армянского флага подчеркивало статус переговоров российского министра с главой государства. Когда же Лавров встречался с главой МИД Армении Арой Айвазяном – флаг РФ присутствовал.

Мартынов считает такие объяснения МИД Армении неудовлетворительными.

«Главой государства в парламентской республике Армения является президент, фамилия его другая, а это всего лишь председатель правительства», – напомнил он.

«Мне кажется это вопрос как минимум уважения… Это хамство – точно», – считает Мартынов.