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18.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, США, Украина
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«Это хитрая игра» – в США объяснили, что не собираются на шару помогать Украине

Для США выгодно передать Украине бесплатно три катера, поскольку потом Киев будет покупать к ним американские запчасти и боеприпасы.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, отвечая на вопрос, почему ПТРК “Джавелин” были проданы Украине, а не поставлены в качестве военной помощи. о чем ранее шли переговоры.

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“Тут такая, немножко хитрая игра. Мы как-бы даем бесплатно, но за обучение, за запчасти, за боеприпасы Украине придется платить самой. Это не совсем плохо, я лично не верю, что что-то должно даваться бесплатно, потому что потом ты этого не ценишь. Мы также следим за этим всем, я был в такой команде: мы инспектировали, чтобы это все правильно хранили, правильно обращались, чтобы оно не пропало, и никто никому его не продал”, – сказал экс-сотрудник НАТО.

При этом он добавил, что в США есть закон, предусматривающий, что передача кому-либо оружия американским налогоплательщикам не должно ничего стоить, а этот расход должен покрываться.

“Допустим, мы передали три катера вам, передали бесплатно, потому что хранить их законсервированными стоит очень дорого, дешевле дать их вам, потом вы будете покупать запчасти к ним, платить за обучение, покупать современную аппаратуру на них, и будете покупать все это у нас. Поэтому мы не имеем права зарабатывать на этом и в тоже время не имеем права терять на этом деньги, вот все время и идет такой баланс и игра”, – отметил Табах.

Отметим, что приобретенные Украиной ПТРК “Джавелин” в Донбасс так и не поступили, поскольку США запретили использовать их на передовой.

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