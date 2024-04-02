«Это хорошо для нас»: украинский эксперт радуется расстрелу людей в «Крокусе»
Такие события, как теракт в Подмосковье, имеют позитивные для Украины последствия.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт Пётр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что происходит, имеет очень стратегический прицел. Это на первый взгляд выглядит, что они наводят порядок и ставят всех в строй, в том числе, а в действительности у них даже есть такой законодательный термин – разжигание межнациональной розни – вот, что началось. И это очень хорошо для нас. Не забываем, мы, украинцы, ещё в 40-х годах создали такой институт «Антибольшевистский блок народов» под эгидой Украинского главного освободительного совета во главе с Ярославом Стецько, который просуществовал до 90-х годов.
Его распустили за ненадобностью, потому что считали, что Россию можно цивилизировать и демократизировать. А в прошлом году он возобновил свою работу в виде «Антиимперского блока народов», созданный при нём «Университет свободных народов». И там прошли и проходят на эту минуту подготовку как раз представители этих малых народов по очень специфическим предметам. Я думаю, зритель у нас умный и понял, на что я намекаю», – сказал Черник.
«И теперь вот эти, которые проходят подготовку, будут иметь союзников, у них уже есть фон, потому что это внутреннее недовольство московским империализмом среди этих малых народов, а они довольно многочисленны. Нарастает на болотах системный цивилизационный кризис, и всё обязательно рванёт. Напомню наше фундаментальное правило: чем хуже на болотах, тем лучше нам», – добавил украинский эксперт.
Спасибо!
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