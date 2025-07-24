«Это конец»: Царев о митингах соросят против Зеленского
Проходящие на Украине митинги не грозят диктатору Владимиру Зеленскому последствиями.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский почему ударил по антикоррупционным органам? Потому что они начали выходить на Зеленского и на его окружение. Потому что для Трампа проще всего возбуждать санкции, если уже есть уголовные дела внутри Украины. Ему ничего доказывать бы тогда не надо было, они сами возбудили уголовные дела, вот вам санкции против окружения Зеленского. Это было для Зеленского чрезвычайно опасно. А теперь нет органов, нет уголовных дел, и не будет», – считает Царёв.
По его мнению, расчет Киева был на то, что Трамп «не впишется за «соросят, потому что они организовывали ему два импичмента». Далее Зеленский убедился, что собранные грантоедами митинги в поддержку САП и НАБУ не представляют опасности для режима.
«Обратите внимание, как Зеленский реагировал. Сначала ввели специальный режим в правительственном квартале. Каждый, кто придет на территорию правительственного квартала без приглашения, будет расцениваться как террорист. Значит, по нему будут стрелять. Дальше повис сайт Верховной рады, где отслеживается прохождение законопроекта. Дело в том, что Зеленский очень сильно боялся, что на эти митинги соберется столько людей, что его сметут. Но его не смели.
И Зеленский увидел, что митинги небольшие, немногочисленные, и подписал законопроект… Зеленский выбрал такой момент, когда никто ему ничего не сделает. И решил собрать всю власть в свои руки. Был альтернативный центр силы, который мог работать по Зеленскому и его окружению. Теперь этого нет. Это конец», – сказал Царев.
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