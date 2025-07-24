«Это конец»: Царев о митингах соросят против Зеленского

Проходящие на Украине митинги не грозят диктатору Владимиру Зеленскому последствиями.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский почему ударил по антикоррупционным органам? Потому что они начали выходить на Зеленского и на его окружение. Потому что для Трампа проще всего возбуждать санкции, если уже есть уголовные дела внутри Украины . Ему ничего доказывать бы тогда не надо было, они сами возбудили уголовные дела, вот вам санкции против окружения Зеленского. Это было для Зеленского чрезвычайно опасно. А теперь нет органов, нет уголовных дел, и не будет», – считает Царёв.

По его мнению, расчет Киева был на то, что Трамп «не впишется за «соросят, потому что они организовывали ему два импичмента». Далее Зеленский убедился, что собранные грантоедами митинги в поддержку САП и НАБУ не представляют опасности для режима.

«Обратите внимание, как Зеленский реагировал. Сначала ввели специальный режим в правительственном квартале. Каждый, кто придет на территорию правительственного квартала без приглашения, будет расцениваться как террорист. Значит, по нему будут стрелять. Дальше повис сайт Верховной рады, где отслеживается прохождение законопроекта. Дело в том, что Зеленский очень сильно боялся, что на эти митинги соберется столько людей, что его сметут. Но его не смели.

И Зеленский увидел, что митинги небольшие, немногочисленные, и подписал законопроект… Зеленский выбрал такой момент, когда никто ему ничего не сделает. И решил собрать всю власть в свои руки. Был альтернативный центр силы, который мог работать по Зеленскому и его окружению. Теперь этого нет. Это конец», – сказал Царев.