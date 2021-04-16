«Это конец» – навальнисты споют лебединую песню на последнем в жизни митинге

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, юрлицо ФБК).

Об этом говорится на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», – говорится в сообщении.

Навальнисты уверены, что суд удовлетворит иск прокуратуры и прогнозируют возбуждение десятков уголовных дел против своих активистов с реальными сроками.

«А вот это, действительно, мощно, что уж там. 2021 год станет самым трудным для нас. Мы готовим самый большой митинг в истории России — и готовим разгром “Единой России” на выборах осенью. Так что понятно, каким должен быть ответ: проводить митинг (возможно, это вообще последний митинг в ближайшие несколько лет), и побеждать на выборах (возможно, это вообще последние выборы на много лет вперед)», – написали в соцсетях Иван Жданов и Леонид Волков, находящиеся за рубежом.

«Многие сейчас прогнозируют команде Навального судьбу Свидетелей Иеговы. За последние три года 252 участника Свидетелей Иеговы побывали под стражей, в их жилищах прошло 1416 обысков. 463 из них предъявлены обвинения, 79 осуждены, в том числе 11 находятся в колониях», – пишет правозащитник Иван Чиков.

«Линия Кремля понятна: все структуры, аффилированные с А. А. Навальным и М. Б. Ходорковским, будут прямо объявлены вне закона. Все их сотрудники превратятся в актуальных или потенциальных фигурантов уголовных дел. Без риска тюрьмы или, как минимум, поражения в политических правах работать в таких организациях будет уже/больше нельзя», – считает либеральный политолог Станислав Белковский.

А политолог Армен Гаспарян напоминает, что адреса всех желающих принять участие в митинге за Навального были вчера слиты в сеть. Штаб блогера-уголовника не смог защитить личные данные сторонников.

«Теперь сторонники Навального, чьи данные сегодня были слиты (70% из них, правда, оказались ботами) являются, по сути, сторонниками экстремистской организации, а это в правовом поле грозит серьезными последствиями. То есть теперь каждый, кого обнаружат в этом списке, станет на учет как потенциальный экстремист. Работодатели получат звоночек, что у них числятся такие подозрительные и, в какой-то мере, даже опасные личности», – написал Гаспарян.