«Это конкретная пятая колона»: «Правосеки» угрожают УПЦ Московского Патриархата

06.02.2022  00:37 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Политические репрессии, Украина, Церковь
Новости Украины

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата провоцирует жителей Украины на лозунги, вроде «Путин, введи войска!»

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый западный» заявил заместитель командира нацистского подразделения ДУК «Правый сектор» Тарас «Хаммер» Бобанич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата провоцирует жителей Украины на лозунги, вроде «Путин, введи войска!»...

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«Как должна закончиться российско-украинская война?» – спросил ведущий.

«Победой Украины. В первую очередь в победу я вкладываю освобождение украинских территорий. То есть это Крым и Донбасс, полное очищение Украины от их влияния. А у нас его предостаточно. Если кто-то думает, что война у нас идёт только на Востоке, пока что, война на самом деле идёт во многих регионах Украины», – заверил Бобанич.

Одним из участников этой «войны» националист назвал Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата.

«Это конкретная пятая колона, это работники их спецслужб, которые дурят украинским людям головы и потом выводят их, чтобы они кричали – «Путин, введи войска!». Это их инструмент, с помощью которого они дестабилизируют ситуацию. Соответственно это всё должно быть вычищено, и никаких российских влияний в нашем государстве не должно быть», – говорил «правосек».

«Что делать с коллаборантами и предателями?» – уточнил ведущий канала.

«Согласно действующего законодательства. Как бы это ни звучало очень дипломатично из моих уст, но должно быть принято жёсткое законодательство по отношению к данным субъектам. Не должно быть никаких амнистий, обменов и так далее. Только когда они будут видеть, что таких предателей будут наказывать таким образом, только тогда, когда они будут понимать, что никаким образом они не уйдут от наказания. Тогда они будут делать выводы», – призывал Бобанич.

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