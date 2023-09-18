Это контрнаступление провалено. Готовьте следующее – киевский политолог

Украинской власти нужно признать, что нынешнее контрнаступление провалилось и не привело ни к чему, кроме захвата нескольких небольших деревень в «серой зоне».

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперт, Украина должна готовиться к следующим операциям против российских войск, смирившись, что в этом году наступление было неудачным.

«Война затягивается, будет носить затяжной характер, и даже если будет достигнуто некое перемирие под давление Запада и так далее, это не будет означать, что закончена война в целом – это тоже очень важный момент. Что касается контрнаступления, оно идет не по плану, все это чудесно понимают, кроме Данилова, возможно, который постоянно говорит, что все идет по плану, все как мы запланировали, так и идет, вы просто не знаете наших планов, как говорит Данилов. Но у него такая роль, такая задача, он так вынужден говорить, наверное», – сказал политолог.

«Но все мы чудесно видим, что если еще в декабре месяце было заявлено про контрнаступление, сейчас на улице уже середина сентября, а контрнаступление не дало своих плодов, кроме нескольких населенных пунктов, большинство из которых были в серой зоне. Причем, населенные пункты, которые, если даже зайти в Википедию и посмотреть, что это за населенные пункты, – там 400 жителей, 200 жителей по состоянию на 2001 год еще. То есть это небольшие населенные пункты, но эти небольшие населенные пункты превратились именно в крепости. Ради этих небольших населенных пунктов положено огромное количество людей как с одной, так и с другой стороны. Так что я думаю, что на сегодняшний день следует признать, что надо готовиться к чему-то новому, следует признать, что это контрнаступление оказалось неудачным и необходимо готовиться к новым операциям», – заявил Бондаренко.