«Это кошмар»: Зеленский полностью подчинился диктатуре меньшинства – Погребинский

24.06.2020, Киев, Игорь Петров

Радикалы на украинских улицах чувствуют себя безнаказанными, что показал недавний инцидент с в городе Березно в Ровенской области, где во вторник 23 июня представители «Нацкорпуса» сначала бросали камни в народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко и его автомобиль, а затем совершили столкновения в толпе. В результате пострадала и полиция.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это кошмар, то, что улицу контролирует меньшинство – мы становимся свидетелями диктатуры активистов. Они чувствуют себя безнаказанными.

Я думаю, что из тех, кто нападали на полицию, никто не будет наказан. Речь не идет о сроках тюремного заключения, а о том, что раз они вели себя как хулиганы, они должны получить 15 суток. Если этого не будет, то, конечно, в следующий раз они соберут еще больше, и будут бить полицию, а та не будет сопротивляться, потому что она уже имеет горький опыт.

Я уже не вспоминаю историю с «Беркутом», которые выполняли свой долг и потом просидели пять лет в тюрьме. Я говорю о том, что совсем недавно. Вместо того, чтобы наказывать активистов наказываются полицейские, которые якобы неадекватно применяли силу.

Это показало, кто чувствует у нас себя замечательно. Чистая диктатура меньшинства, которое запугало нашего президента», – сказал Михаил Погребинский.