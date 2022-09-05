«Это кошмарное событие, Прагу заполонили фашисты» – беглый либерал о митинге против антироссийских санкций

05.09.2022  23:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Чехия


Митинги в Праге против российских санкций и поставок вооружений на Украину еще раз показывают, что русский мир поглотил Чехию и чешский народ.

Об этом в эфире канала украинского пропагандиста и нациста Романа Скрипина заявил уехавший в Прагу российский либеральный режиссер-иноагент Андрей Курочкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Митинги в Праге против российских санкций и поставок вооружений на Украину еще раз показывают,...

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«70тыс. – это по данным чешской полиции, сами организаторы заявляют о 100тыс. присутствующих. Нет, это не было воспринято нормальными чехами как что-то обыденное. Все издания чешские, которые пишут правду, говорят об этом, как ужасном и кошмарном событии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что эта акция напрямую спровоцирована Русским миром, той пропаганды, теми прямыми вмешательствами России, которая пытается много лет уже устраивать в Чехии», – переживал Курочкин.

Однако «сюрпризом» для себя режиссёр назвал другое.

«Главным «гаслом» (лозунг – ред.), которое там было – это «Чехия – номер один». Не напоминает ли тебе это высказывание недавних времен?», – намекал он.

«Make America Great Again – трампистская штука», – разочаровал спикера своей недогадливостью ведущий канала.

В ответ режиссёр запротестовал, что имел в виду совсем другое.

«Я вспомнил про «Über alles» (имеет в виду «Германия превыше всего» – ред.), это ближе к Чехии. Это ужасно, и это действительно так. Это во многом фашиствующие элементы, которые ведутся, а многие, я уверен, просто подкуплены российскими спецслужбами», – нагнетал Курочкин.

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